Kuwas geeft Oranje niet op: meetrainen zou al mooi zijn

Met een sublieme geplaatste trap bracht Heraclied Brandley Kuwas heel Almelo vorige week in jubelstemming. Zijn goal betekende de winnende in de competitiewedstrijd tegen Ajax (2-1). Het seizoen van de 24-jarige aanvaller kon niet veel beter beginnen.

Daar is Kuwas, die deze zomer revalideerde van een blessure, het logischerwijs mee eens. "Als ik dan zo'n wedstrijd tegen Ajax speel, is dat een mooie beloning voor het harde werken", vertelt de aanvaller in aanloop naar het uitduel met Heerenveen (20.45 uur).

Subtopper

Na afloop van dat duel werd in Studio Voetbal de vraag gesteld hoe het toch mogelijk is dat de aanvaller nog in Almelo speelt, en niet bij een subtopper in Nederland.

"Blijkbaar dachten die clubs dat de stap voor mij vanuit Heracles nog te groot zal zijn", reageert Kuwas, die gevleid is, maar groter droomt. "Een subtopper als volgende stap is niet waar ik mijn zinnen op zet, al zal ik het natuurlijk altijd overwegen."