Werkt de filosofie van Bosz ook in de Bundesliga?

Maar niet iedereen is enthousiast over de filosofie van Bosz. Volgens de Duitse recordinternational Lothar Matthäus was het spel van Ajax weliswaar aantrekkelijk en aanvallend, maar worden fouten achterin in de Bundesliga veel sneller afgestraft dan in de eredivisie.

"Hij is een nieuwe trainer die de Bundesliga nog niet kent en heeft achterin te maken met te veel langzame spelers", liet Matthäus in de Duitse pers optekenen. "Met zijn systeem van hoog druk zetten, is de defensie te kwetsbaar."

'Een beetje overdreven'

Ook de voormalig Duitse bondscoach Berti Vogts liet zich kritisch uit. "Ik hield van de speelwijze van Ajax, maar het was soms een beetje te veel van het goede. Vanuit iedere positie wordt er naar voren gespeeld. Dan denk ik: verdikkeme, als je een huis bouwt, begin je toch met het fundament of de kelder? Hij heeft dat in Amsterdam een beetje overdreven."

"Ik denk niet dat hij hier zo offensief kan spelen", aldus Vogts. "Als je in de Bundesliga drie of vier wedstrijden met 3-4 verliest, zullen er kritische vragen komen."