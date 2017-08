Mesaanval Finland beschouwd als terreur, dader Marokkaanse asielzoeker (18)

De steekpartij gisteren in Turku in Finland had hoogstwaarschijnlijk een terroristisch oogmerk. Dat heeft de Finse politie vanochtend gezegd. Gisteren zei de politie niet uit te gaan van terreur, maar het ook niet uit te sluiten.

De dader is een 18-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit. Hij was sinds 2016 in Finland. Hij was een asielprocedure gestart en woonde in een asielzoekerscentrum.

Meerdere mensen

De man viel op een plein in het centrum van de stad mensen aan met een mes. Hij leek het vooral gemunt te hebben op vrouwen, zegt de politie. Twee vrouwen zijn gedood, beide slachtoffers hebben de Finse nationaliteit. Van de acht gewonden zijn zes vrouw. Een ooggetuige zegt dat de man ook een vrouw met een baby wilde aanvallen; toen zij zich verdedigde en schreeuwde zou hij zijn weggerend.

Gisteravond deed de politie een inval in een appartement in Turku. Vier mensen zijn gearresteerd, ook zij hebben de Marokkaanse nationaliteit.

Het is onduidelijk wat de verdachten met de aanslag te maken hebben. Volgens correspondent Rolien Creton hebben ooggetuigen meerdere mensen mensen met messen op het plein gisteren gezien. Of de arrestanten hiermee te maken hebben, is niet bekend.

Nog niet verhoord

Naar een vijfde verdachte is de politie nog op zoek. Die is waarschijnlijk in het buitenland. De politie heeft Europol ingeschakeld, ook om te kijken naar een mogelijk verband met de aanslag in Barcelona, van eergisteren.

Zeven slachtoffers van de aanval liggen nog in het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn een Zweed, een Brit en een Italiaan. Twee slachtoffers worden op de intensive care-afdeling verpleegd. Een van de gewonden kon na behandeling naar huis.

De verdachte is bij de aanslag in een been geschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij ligt op de intensive care in het ziekenhuis en is nog niet verhoord door de politie.

Kathedraal

De veiligheidsmaatregelen op metrostations, treinstations en de luchthaven Helsinki-Vantaa zijn verscherpt. Finland had tot nu toe nog niet zoveel te maken gehad met terreur, zegt Creton. Kort geleden werd het dreigingsniveau in het land verhoogd van 'minimaal' naar 'beperkt', omdat het land ook te maken heeft met terugkerende Syriƫgangers.

Op de plek waar gistermiddag de aanval plaatsvond, zijn kaarsen en bloemen gelegd. In Turku hangt de vlag vandaag halfstok. Gisteravond was er ook een herdenking van de slachtoffers in de Evangelisch-Lutherse kathedraal van Turku, waarbij de Finse president aanwezig was. Bij de dienst waren ook vertegenwoordigers van andere religies uitgenodigd.