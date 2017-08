Wekdienst van 19 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Vandaag trekken buien over het land. De meeste en de zwaarste buien komen in de kustprovincies voor. Het is koel met 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht is het in het binnenland vaker droog, aan zee komen nog altijd buien voor.

Wat heb je gemist?

Moussa Oukabir mogelijk toch niet chauffeur busje Barcelona

De Catalaanse politie houdt rekening met de mogelijkheid dat de hoofddader van de aanslag op de Ramblas in Barcelona nog op de vlucht is. Berichten dat het ging om de 17-jarige Moussa Oukabir, die enkele uren later werd doodgeschoten bij de aanslag in Cambrils, kan de politie niet bevestigen. Oukabir had het busje gehuurd waarmee de aanslag werd gepleegd. Toen bleek dat hij was doodgeschoten, meldden Spaanse media dat de zoektocht naar de Ramblas-dader voorbij was. Dat is niet zo, zegt de politie.