De sport van zaterdag bij de NOS

Na de hockeyvrouwen is het vandaag de beurt aan de Nederlandse hockeymannen om hun openingsduel op de EK in Amstelveen te spelen. Om 20.00 uur is Spanje de tegenstander. Op NPO 3 wordt er vanaf 19.30 uur vooruitgeblikt op de wedstrijd.

De andere groepswedstrijden zijn de gehele dag te volgen via het themakanaal NPO Sport en NOS.nl.

Drie eredivisieduels

's Avonds wordt er ook nog gevoetbald in de Nederlandse eredivisie. Op het programma: AZ-ADO Den Haag, FC Twente-VVV en sc Heerenveen-Heracles. De wedstrijden zijn te volgen via het liveblog op NOS.nl en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

De samenvattingen van de duels komen om 22.20 uur aan bod in Studio Sport: eredivisie op NPO 1.