Brabantse Aa-rivier vervuild met ammonium

Boeren langs de rivier de Aa in het oosten van Brabant wordt aangeraden voorlopig geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond is de rivier vervuild geraakt met het giftige ammonium.

Het waterschap Aa en Maas ontdekte de vervuiling toen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel een extreem hoog gehalte ammonium werd gemeten. Het verontreinigde water bleek te komen uit de rioolleidingen vanuit een industrieterrein in Helmond.

De waterzuiveringsinstallatie is daarop een paar uur stilgelegd. Het vervuilde water is zo veel mogelijk afgevoerd en de installatie is schoongespoeld. Inmiddels is de zuivering weer deels opgestart. Wel zijn de rioolleidingen vanuit het bewuste industrieterrein nog altijd afgesloten.

Dode vissen

Vanwege de problemen bij de installatie is er ook ammonium terechtgekomen in de Aa, die loopt tussen Nederweert en Den Bosch. Het waterschap adviseert mensen daarom om het water niet te gebruiken voor recreatie, beregening van akkers en als drinkwater voor dieren. Er zijn al enkele dode vissen gesignaleerd, zegt een woordvoerder tegen het Brabants Dagblad.

De problemen bij de installatie leiden volgens de gemeente Helmond niet tot gevaar voor de volksgezondheid. Onderzocht wordt hoe het kan dat het mestverwerkingsbedrijf het ammonium in het riool heeft geloosd.