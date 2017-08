Zege voor NEC, nederlaag Go Ahead

Degradanten NEC en Go Ahead Eagles zijn het seizoen in de Jupiler League met wisselend succes begonnen. NEC won thuis met 3-1 van Almere City FC. Go Ahead verspeelde bij MVV drie keer een voorsprong en verloor met 4-3.

Voor NEC opende Jordan Larsson de score met een schuiver en in de tweede helft was de zoon van oud-Feyenoorder Henrik Larsson ook verantwoordelijk voor de 3-1 na prima werk van Arnaut Groeneveld.

Diezelfde Groeneveld had op slag van rust de 2-1 gemaakt, net nadat Arsenio Valpoort Almere met een intikker op 1-1 had gezet.

MVV in slotfase langs Eagles

In Maastricht dacht Go Ahead lange tijd ook met een zege te beginnen aan het nieuwe seizoen, maar na de 2-3 van Pieter Langedijk vlak voor tijd, verloren de Deventenaren alsnog van MVV: 4-3.

MVV-spits Marvin Ogunjimi tekende in de 88ste minuut voor de 3-3 en twee minuten later maakte Jonathan Okita het Limburgse feestje compleet door de winnende treffer te maken.