Zakkenrollers Pride maanden de cel in

Vijf zakkenrollers die tijdens het Pride-weekend hun slag sloegen, moeten maanden de gevangenis in. De politierechter legde celstraffen op van twee tot vijf maanden.

Drie van de veroordeelde zakkenrollers komen uit Roemeniƫ. De twee anderen zijn Algerijnse asielzoekers. Ze bestalen bezoekers van de Pride in het Wallengebied en bij het Amstelveld. Een van de slachtoffers was een politieman, die in een team zat om de straatcriminaliteit tijdens het evenement terug te dringen.

Afschrikwekkend

De vijf moeten hun straf meteen uitzitten. Volgens de politierechter hebben de maandenlange celstraffen een afschrikwekkende werking op zakkenrollers, die tijdens evenementen als het Pride-weekend erg actief zijn.

Dit jaar werd ongeveer 270 keer aangifte gedaan van diefstal tijdens het evenement. In een gemiddeld weekend wordt zo'n 120 keer aangifte gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie worden de laatste jaren wel steeds minder Pride-bezoekers gerold.

Dinsdag verschijnen drie andere verdachten van diefstal tijdens de Pride voor de rechter.