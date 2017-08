FormatieVlog #20 Tapdansende Kamervoorzitter en politieke hotdogs

Opnieuw een sterrol voor Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in het Formatielog. In aflevering #11 zong zij met verve: "Tjeenk, Tjeenk, Tjeenk". Nu blijkt ze ook nog - een beetje - te kunnen tapdansen. Samen met vlogger Vincent Rietbergen voert ze, in de regen, een stukje uit een musical op. Ze doet dat overigens wel incognito.

Na een vrolijke, optimistische week hadden de onderhandelaars het deze week even wat moeilijker. Het AD kreeg een stapeltje onderhandelingspapieren in handen en klapte dag na dag uit de geheime besprekingen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was daar erg boos over. Maar niet heel lang. Hij meldt de drie vloggers van de NOS al snel dat het weer goed gaat.

Het regent dus. En het lekt. Dat verlokt VVD-leider Mark Rutte tot een staaltje filosofie. "Het Schip van Staat is het enige schip dat ook van de bovenkant kan lekken." Denk daar maar eens over na.

Verder in FormatieVlog #20 onder meer: politieke hotdogs en vlogger Joost Vullings met stropdas. En CDA-leider Sybrand Buma doet voor hoe je de pers het beste kunt ontlopen.