Daniel Martin zet zijn loopbaan voort bij de ploeg van UAE-Emirates. De Ier komt over van QuickStep.

De dertigjarige Martin werd dit jaar onder meer tweede in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl, derde in Parijs-Nice en het Criterium du Dauphiné en met twee gebroken ruggenwervels zesde in de Tour de France.

In 2013 won Martin Luik-Bastenaken-Luik en in 2014 schreef hij de Ronde van Lombardije op zijn naam.