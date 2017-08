Cocu: de hoogspanning nog niet weg bij PSV

Het is de eerste keer in drie seizoenen dat PSV weer op bezoek gaan bij provinciegenoot NAC. "Voor hen een fantastisch duel, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen PSV. We kunnen ervan uitgaan dat het er fel aan toe zal gaan", blikt Cocu vooruit.

De trainer verwacht wat dat betreft gelijkenissen met de ambiance in het Kroatische Osijek. "Dat duel zullen we zeker een paar keer aangrijpen dit seizoen. Omdat het effect groot is geweest, en het resultaat veel pijn heeft gedaan", doelt Cocu op de uitschakeling in de Europa League.