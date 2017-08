Jones blijft nog vraagteken bij Feyenoord

Het is nog afwachten of Giovanni van Bronckhorst zondag in het eredivisieduel met Excelsior kan beschikken over zijn eerste doelman Brad Jones. Dat vertelde de trainer van Feyenoord op de wekelijkse persconferentie.

De Australische doelman heeft last van een rugblessure waardoor hij zondag de openingswedstrijd van het eredivisieseizoen tegen FC Twente (2-1) moest missen.

Blessures

"De afgelopen dagen gaat het beter met hem", aldus Van Bronckhorst. "Hij gaat straks mee het veld op voor de training. Dan is het nog afwachten of de wedstrijd zondag tegen Excelsior haalbaar is."

Van Bronckhorst kan in ieder geval niet beschikken over Sven van Beek (voet), Bart Nieuwkoop (hamstring) en Kenneth Vermeer (hand). "Nieuwkoop traint weer buiten, maar dat zijn slechts loopoefeningen. Dat geldt eigenlijk ook voor Vermeer."