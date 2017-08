Terroristen met bomgordels gedood in Spaanse kustplaats

Het is niet duidelijk of er een verband is met de terreuraanslag van donderdag in Barcelona. Daarbij reed een busje in op voetgangers op de Ramblas. De dader is nog steeds voortvluchtig.

Dertien doden

Bij de terreuraanslag in Barcelona kwamen zeker dertien mensen om het leven en raakten honderd mensen gewond. Drie Nederlanders raakten gewond; zij zijn buiten levensgevaar.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.