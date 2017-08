Dader aanslag Barcelona nog op de vlucht, explosieven ontploften te vroeg

Dader

De politie in Catalonië is nog steeds op zoek naar de dader van de terreuraanslag in Barcelona van donderdagmiddag, waarbij zeker dertien mensen om het leven kwamen, onder wie een Belgische vrouw. Zo'n honderd mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.

Op een persconferentie zei de politie gisteravond dat geen van de twee verdachten die zijn opgepakt het busje heeft bestuurd waarmee de aanslag is gepleegd. Een man die vanmiddag door de politie werd doodgeschoten toen hij inreed op agenten bij een politiecontrole, werd aanvankelijk ook als verdachte aangemerkt, maar de politie zegt nu dat nog niet vaststaat of hij in verband gebracht kan worden met de aanslag.

Paspoort gestolen

Een van de opgepakte mannen zegt dat hij niets met de aanslag te maken heeft. Driss Oukabir meldde zichzelf bij de politie toen hij zag dat er een foto van hem was verspreid.

Oukabir zegt dat zijn paspoort is gestolen. Hij zegt dat hij tijdens de aanslag in zijn woonplaats Ripoll was, zo'n 100 kilometer van Barcelona. Dat meldt de burgemeester van Ripoll tegen de Spaanse krant La Vanguardia.

Broer

Volgens Spaanse media is de man die donderdagmiddag door de politie werd doodgeschoten een jongere broer van Oukabir. Het zou gaan om Moussa Oukabir (18). Het busje dat is gebruikt bij de aanslag was gehuurd op naam van Driss Oukabir.

Op zijn naam zou ook een tweede busje zijn gehuurd, dat werd gebruikt als vluchtauto. De politie heeft die wagen teruggevonden in het plaatsje Vic. Dat ligt tussen Barcelona en Ripoll.

Rouw

Gisteren aan het eind van de middag reed een bestelbusje in op voetgangers op de Ramblas, een drukke winkelstraat in het centrum van Barcelona.

Spanje heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd. Spaanse voetbalteams houden in het weekend een minuut stilte.