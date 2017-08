Bezoeker expositie wandelt per ongeluk door kunstwerk

Een bezoeker van een kunstexpositie in België was zo onder de indruk van de tentoonstelling dat hij door een kunstwerk is gelopen. De bezoeker stapte door het werk Droog blauw pigment, van de Franse kunstenaar Yves Klein.

De in 1962 overleden kunstenaar werd bekend met een eigen kleur blauw genaamd International Klein Blue, waarop hij een patent had. Een zaal was gewijd aan deze unieke blauwtint: aan de muren hingen schilderijen en schermen, op de grond lag een geïmpregneerd zandtapijt.

Herstel

Waarschuwingsbordjes en een bewaker konden niet voorkomen dat het misging. Een bezoeker was zo geïntrigeerd door wat zich op de schermen afspeelde dat hij niet keek wat er op de grond lag, en stapte de bak in. Medewerkers hebben de geschrokken bezoeker direct geholpen, zegt een woordvoerder van de expositieruimte.