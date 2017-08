Oproer in gevangenis Venezuela eindigt met zeker 36 doden

Bij het beëindigen van een gevangenisoproer in Venezuela door veiligheidstroepen zijn zeker 36 gedetineerden omgekomen. Dat meldt de gouverneur van de zuidelijke staat Amazonas.

Het oproer brak gisternacht uit, nadat het al weken onrustig was in de gevangenis in Puerto Ayacucho, 700 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caracas. Honderden gedetineerden raakten in gevecht met bewaarders waarna veiligheidstroepen de orde probeerden te herstellen. Dat duurde de hele nacht. Volgens de gouverneur werden urenlang schoten en explosies gehoord.

Overbevolkt

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Venezuela bevestigde het aantal van 36 doden en zei dat veertien cipiers gewond zijn geraakt.

Venezuela heeft dertig gevangenissen, de meeste daarvan zijn overbevolkt. Bendeleden maken er vaak de dienst uit. In veel gevallen wordt er vanuit de gevangenis gehandeld in wapens en drugs.