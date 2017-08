Wervelend Real wint Spaanse Supercup

Real Madrid heeft voor het eerst sinds 2012 de Spaanse Supercup gewonnen. In eigen huis versloeg de landskampioen bekerwinnaar FC Barcelona met 2-0. Real had het eerste duel om de Supercup al gewonnen met 3-1.

De Madrilenen traden aan zonder spelmaker Cristiano Ronaldo, die voor vijf duels is geschorst. Het spel leed daar niet onder. Real was oppermachtig en kwam al in de vierde minuut op voorsprong door een afstandsschot van Asensio. Ook daarna kreeg het elftal van Zinedine Zidane kans na kans. Uiteindelijke maakte Benzema er na 38 minuten 2-0 van.

In de tweede helft nam Real gas terug. Bij Barcelona bleef ook na de rust veel misgaan, al waren Messi (lat) en Suárez (paal) wel dicht bij treffers. De zege voor Real kwam, mede door de riante uitgangspositie, uiteindelijk niet in gevaar.

Voor Real Madrid is het de tiende keer dat de Supercopa in de wacht wordt gesleept. FC Barcelona won de beker al twaalf keer.