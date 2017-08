Grote storing Taiwan: miljoenen huizen zonder stroom in hittegolf

Taiwan is getroffen door een enorme stroomstoring. Daardoor zaten gisteravond bijna zeven miljoen huishoudens zonder stroom, terwijl buiten temperaturen werden gemeten van boven de 35 graden.

Overal op het eiland - dat in totaal zo'n 23 miljoen inwoners heeft - gingen lichten, ventilators en koelkasten uit. In het verkeer ontstond chaos doordat de stoplichten het niet deden en in flatgebouwen werkten de liften niet meer. Ook in de Taipei 101, een wolkenkrabber met 101 verdiepingen, viel de stroom gedeeltelijk uit.

De storing was het gevolg van een menselijke fout. De gastoevoer naar een van de belangrijkste energiecentrales lag enkele minuten stil, waardoor tijdelijk geen energie kon worden opgewekt.