Agent schiet verwarde man neer in Loosdrecht

In Loosdrecht heeft een agent vannacht een verwarde man neergeschoten. NH Nieuws meldt dat de man voor zijn woning in de wijk Nieuw-Loosdrecht "door het lint ging".

De man zou suïcidaal zijn. Volgens een politiewoordvoerder besloot de agent hem neer te schieten omdat hij een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving. Rond 01.45 uur zouden vijf schoten zijn gelost.

De verwarde man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen en zijn identiteit is niets bekendgemaakt.