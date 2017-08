Trump steunt tegenstanders neerhalen standbeeld Charlottesville

De president verdedigde zijn reactie van kort na de gebeurtenissen, toen hij het had over geweld "van beide kanten". Hij wees er opnieuw op dat veel tegendemonstranten in het zwart gekleed waren, en gewapend waren met stokken. "Erg gewelddadig."

Trump was tevreden over zijn eerste reactie in het weekend en haalde een printje uit zijn binnenzak om delen van de verklaring opnieuw voor te lezen.

Dat een rechtse betoger met zijn auto inreed op tegendemonstranten, wilde Trump op geen enkele manier goedpraten of verdoezelen. "Die chauffeur was een moordenaar, die iets gruwelijks op zijn geweten heeft en die een schande is voor zichzelf, zijn familie en het land. Je kunt het terrorisme noemen", zei Trump.

Bij het weggaan riep hij nog tegen verslaggevers dat meer werkgelegenheid dé oplossing is voor veel rassenproblemen in het land.