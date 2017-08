Overdracht laatste FARC-wapens maakt vrede in Colombia definitief

Met de overdracht van de laatste FARC-wapens aan de Verenigde Naties is vandaag officieel een einde gekomen aan het gewapende conflict in Colombia. Op een feestelijke bijeenkomst in Fonseca in het oosten van het land namen VN-vertegenwoordigers de laatste twee containers met wapens en explosieven in ontvangst.

Volgens de Colombiaanse nieuwssite El Tiempo hebben de 6800 FARC-strijders de afgelopen maanden in totaal 8112 wapens en 1,3 miljoen patronen ingeleverd. Dat deden ze in speciale ontwapeningszones die de Verenigde Naties hadden ingericht.

Oerwoud

De FARC-strijders leefden sinds begin dit jaar in die zones ter voorbereiding op een nieuw leven in de Colombiaanse maatschappij. Velen van hen leefden al jaren in het oerwoud. De FARC is nu van plan om binnen een paar weken een politieke partij op te richten.

President Santos van Colombia benadrukte bij de overdracht van de laatste wapens dat Colombia een nieuwe toekomst tegemoet gaat. "We kunnen nu delen van het land ontwikkelen die we nooit konden bereiken."

De president kreeg voor zijn inspanningen om het langdurige conflict te beƫindigen in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. In totaal vielen in vijftig jaar meer dan 220.000 doden.