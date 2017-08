"Vrouwen huilen, kinderen huilen, je ziet allerlei huisraad tussen het puin." Hidde Hoogendam is erg onder de indruk van wat hij vanmorgen aantrof in het getroffen gebied in Sierra Leone. Een helling op een heuvel bij de hoofdstad Freetown ging gisteren na hevige regenval schuiven, waardoor enorme modderstromen zijn ontstaan.

Volgens het Rode Kruis zijn nog zeker 600 mensen vermist. Lokale media meldden eerder dat ruim 350 mensen om het leven zijn gekomen, onder wie meer dan honderd kinderen. Rond de 3000 mensen hebben hun huis moeten verlaten.

Hidde loopt stage in Sierra Leone en kon vandaag voor het eerst naar het getroffen gebied. "Een collega van me is een familielid kwijtgeraakt in het gebied en we wilden gaan zoeken", vertelt hij. Uiteindelijk kon Hidde niet meer doen dan toekijken. "We hadden geen schep bij ons en alles is afgezet door het Rode Kruis en andere instanties."

Hij vond het erg heftig om in het rampgebied rond te lopen. "Het is als een lawine, alles is bedolven onder een grote bruine vlakte. Huizen, kerken en scholen, een hele community is verdwenen."