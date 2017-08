Rutte: het onderlinge vertrouwen is goed

VVD-leider Rutte zegt dat het vertrouwen tussen de vier onderhandelende partijen goed is. Rutte deed zijn uitspraken nadat hij vanmiddag met de leiders van het CDA, D66 en de ChristenUnie had gesproken. ChristenUnie-leider Segers toonde zich eerder op de dag woedend over een artikel in het AD over de voortgang van de formatie, met daarin informatie die waarschijnlijk is gelekt.

De vier partijen hebben zo'n vier uur samen gezeten en Rutte moest eerder weg voor een andere afspraak. "Het is nooit leuk als zaken uit de onderhandelingen naar buiten komen", zei hij over het krantenstuk. Maar de vier partijen maken elkaar geen verwijten, voegde hij eraan toe.

Moeilijke middag

ChristenUnie-leider Segers voorspelde eerder "een moeilijke middag". De vier partijen hebben afgesproken om tijdens de onderhandelingen niets tegen de pers te zeggen, omdat dit de formatie veel moeilijker maakt. "Dit helpt niet bij de gesprekken die we voeren", zei Segers over het bericht in het AD, waarin melding wordt gemaakt van afspraken over medisch-ethische onderwerpen. Segers zei in reactie daarop dat er geen akkoord is.

Goede moed

Segers benadrukte na afloop dat iedereen het lek heel vervelend vond, maar dat de partijen elkaar niet de schuld geven. "Vervolgens ga je verder", zei de CU-leider in zijn korte statement. Buma van het CDA herhaalde de woorden van Rutte dat het vertrouwen goed is. "Morgen gaan we met goede moed verder."

Woensdag gaat de formatie weer verder. Dan komen sociaal-economische partners, zoals de FNV, VNO-NCW en de Sociaal-Economische Raad praten.