Indië-herdenking: 'de geschiedenis eist van mij dat ik het doorgeef'

"Ik vind het belangrijk dat er ook in mijn generatie wordt geschreven en gepraat over het koloniaal verleden", zegt Sarah, die zelf voor een achtste Indisch is. "Vooral naarmate je ouder wordt merk je dat zo'n achtergrond een belangrijkere plek gaat innemen in je leven. Welk deel van je is nou helemaal Nederlands en wat is er overgebleven van je Indische achtergrond?"

Geschiedenis meegeven

Samen met haar vriend Willem Bosch, scenarioschrijver van onder andere Penoza, heeft ze een zoontje van ruim anderhalf jaar oud. "Het is heel bijzonder dat Ezra een overgrootmoeder heeft die geboren is Indonesië en hierheen is gekomen. In zijn opvoeding wil ik hem daar zeker ook iets van meegeven."

"Het is vooral van belang dat Ezra zich later bewust is van zijn eigen geschiedenis. Dat hij de waarheid kent van het bloed dat in zijn aderen stroomt. Ik wil dan ook mijn best doen op alle vragen die hij daarover stelt een helder en eerlijk antwoord te geven. Dat betekent niet het romantiseren van de Gordel van Smaragd, maar vertellen hoe de vork echt in de steel zit"

Sarah kijkt naar de foto's van haar oma als vrouw van 20 in het fotoalbum dat voor haar op tafel ligt. "Misschien moet ik er toch maar een keer een boek over schrijven."