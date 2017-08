'Sinds wanneer is Taylor Swift een 40-jarige huisvrouw?'

Maar het is ook een moeilijk vak, gaat Guerrain verder. "De kunst is om in hele korte tijd een setting te tekenen. Soms in wel 15 minuten. Het is best wel sporten, bijna."

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat rechtbanktekeningen worden bespot. Begin augustus kregen de tekeningen van de Amerikaanse ondernemer Martin Shkreli ook al aandacht.