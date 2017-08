De eerste 100 dagen van president Macron: hoe staat hij er nu voor?

"Ik ben wel teleurgesteld in Macron", zegt een man met een stokbrood onder zijn arm. "Nee, het is nog te vroeg, hij is net begonnen", zegt een vrouw met een boodschappentas.

De man: "Maar hij voert gewoon een rechts beleid! En ik dacht dat hij gematigd links was!" De vrouw: "Geef hem een kans. Je kan nog helemaal niet zeggen wat zijn beleid voor ons, gewone mensen, gaat betekenen."

In de Rue Gaulthier de Rumilly in het Noord-Franse Amiens kennen ze president Emmanuel Macron allemaal, in ieder geval van naam. Macron groeide hier op. Zijn oude school ligt iets verderop. Zijn oma woonde om de hoek.

"Daar verderop...", zegt de man en wijst naar het einde van de straat. "Daar woont de vader van Macron." "We zien hem nog vaak lopen hoor!", vult de vrouw aan.

Twijfels

Over het algemeen zijn de bewoners van Amiens gematigd over de president. Ze twijfelen, hebben kritiek of geven hem nog het voordeel van de twijfel. Het enthousiasme van de verkiezingen, drie maanden geleden, is weggeëbd. Toen stemde bijna driekwart van de inwoners van Amiens op 'hun' Macron.

Emmanuel Macron werd gekozen als politicus met veel elan en nieuwe ideeën, maar resultaten zijn er nog niet. Het meeste beleid staat na honderd dagen nog in de steigers. Frankrijks grootste zorg, de werkloosheid, is nog alles behalve aangepakt.

"De kiezers twijfelen nu. Het verrassingseffect is namelijk voorbij", zegt Vanessa Lamarre. Ze is hoofdredacteur van de regionale omroep in Amiens, France Bleu Picardie. Ze volgt Emmanuel Macron op de voet. "Tijdens de verkiezingen was hij de kandidaat van de vernieuwing, nu moet hij het ook eens gaan waarmaken."