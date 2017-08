Antiracisme-demonstranten vernielen 'fout' standbeeld in VS

Het Confederate Soldiers Monument stond al sinds 1924 in een plantsoen in Durham. Beelden van figuren uit de Confederatie, een verbond van zuidelijke staten in de burgeroorlog (1861-1865), verheerlijken volgens tegenstanders het slavernijverleden.

De betoging in Durham was georganiseerd naar aanleiding van het racistische geweld in Charlottesville van afgelopen weekend. Het protest daar was gericht tegen de voorgenomen verwijdering van een standbeeld van Robert E. Lee, een generaal van de zuidelijke staten.