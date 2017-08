De sport van dinsdag bij de NOS

Het is half augustus en FC Utrecht heeft al vijf officiële duels in de benen. Het elftal van Erik ten Hag is vroeg in vorm. Dat is ook nodig, want in de play-offs om de Europa League wachten de sterke Russen van Zenit St. Petersburg.

Woensdagavond om 18.00 uur wordt het eerste deel van het tweeluik gespeeld in de Galgenwaard. Vandaag geven de clubs een persconferentie en de NOS is daarbij. Beelden daarvan zijn te zien in het Sportjournaal.

Henk van Stee kent Zenit goed. Tussen 2009 en 2016 was hij werkzaam bij de Russische topclub. Eerst als hoofd jeugdopleidingen, daarna als technisch directeur. Hij praat erover op de radio bij Langs de Lijn En Omstreken.

Oud-renner Maarten Tjallingii komt langs om vooruit te kijken naar de Vuelta a España.