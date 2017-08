'Deal bij formatie over euthanasie'

De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet hebben afspraken gemaakt over het euthanasiebeleid, meldt het AD na inzage in voorlopige afspraken. Daarin zou staan dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen voorstellen zal doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen, bijvoorbeeld voor ouderen die hun leven voltooid vinden.

Medisch-ethische kwesties zijn een van de hete hangijzers in de formatie. Vooral D66 en de ChristenUnie staan op die thema's lijnrecht tegenover elkaar. Volgens het AD laat een eventueel kabinet van de vier partijen straks hooguit extra onderzoek doen naar een mogelijke verruiming van het euthanasiebeleid, maar zal het dus zelf geen initiatieven nemen.

De krant meldt dat de embryowet wel wordt opgerekt als de vier partijen daadwerkelijk gaan samenwerken. Zo zou er meer ruimte komen voor embryoselectie om het risico op een ernstige erfelijke ziekte te verkleinen. Ook zou er meer ruimte en geld komen voor stamcelonderzoek.

Positief

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen sinds eind juni. Over inhoudelijke vorderingen is sindsdien nauwelijks iets naar buiten gekomen. De onderhandelaars zijn wel positief dat ze tot een akkoord kunnen komen. Als het aan informateur Gerrit Zalm ligt, zijn de besprekingen begin oktober afgerond.