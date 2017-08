Kim 'wacht acties VS af', dreigementen gaan door

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich door de legerleiding laten bijpraten over een eventueel plan voor een aanval op het Amerikaanse eiland Guam. Kim sommeerde het leger om te allen tijde klaar te zijn voor een aanval, maar zei volgens het staatspersbureau ook dat hij "het dwaze en domme gedrag van de VS nog even aankijkt".

In het bericht van het staatspersbureau staat dat de voorbereidingen voor een aanval zijn afgerond en dat de legerleiding wacht op orders. Om de spanning te verminderen en een "gevaarlijk militair conflict" af te wenden, zou de VS zelf in actie moeten komen en kernwapens uit de regio moeten weghalen, zo valt te lezen.

Ondertussen heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis nog eens gezegd dat Kim het niet in zijn hoofd moet halen om raketten op Guam af te vuren. "Dan is het game on", zei Mattis. Hij zei verder dat afweergeschut Noord-Koreaanse projectielen uit de lucht zal halen.

'Vuur en furie'

Noord-Korea dreigde vorige week om vier raketten af te vuren richting Guam. Die zouden het eiland niet direct moeten treffen, maar voor de kust moeten inslaan. President Trump zei eerder dat Noord-Korea "vuur en furie" kan verwachten als het de VS blijft bedreigen.

De Europese Unie wil zich nu op diplomatiek vlak met de kwestie bemoeien. EU-buitenlandcoördinator Mogherini gaat daarvoor de banden aanhalen met de landen uit het zogenoemde zes-partijenoverleg. Dat zijn behalve Noord- en Zuid-Korea de Verenigde Staten, China, Rusland en Japan. "Geen enkele diplomatieke inspanning mag onbenut blijven", aldus Mogherini in een verklaring.