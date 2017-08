'Londen voor tijdelijke douane-unie met EU'

De Britse regering gaat aansturen op een tijdelijke douane-unie met de Europese Unie, staat in regeringsstukken over de brexit waaruit Britse media citeren. Zo'n tijdelijke unie moet zorgen bij het bedrijfsleven wegnemen en voorkomen dat de internationale handel stilvalt als de brexit in maart 2019 een feit is.

Zolang de Britten lid zijn van de Europese Unie, mogen ze niet met andere landen onderhandelen over nieuwe handelsverdragen. Dat kan pas na de brexit. Om te voorkomen dat het bedrijfsleven zich twee keer moet aanpassen, zou Londen kunnen gaan voor een tijdelijke douane-unie met de EU. Dan blijven de huidige regels van kracht. De regering noemt geen termijn voor de tijdelijke douane-unie.

De ministers Hammond (Financiƫn) en Fox (Handel) pleitten zondag al voor een overgangsperiode na de brexit, om bedrijven meer zekerheid te geven. Ze benadrukten wel dat de brexit echt onomkeerbaar is.

Grens

De Britse regering komt deze week met allerlei brexit-stukken naar buiten. Daarin worden doelen en visies over de nieuwe relatie met de EU uit de doeken gedaan. Morgen wordt een brief verwacht over de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland.