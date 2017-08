Taylor Swift wint zaak tegen 'billenknijpende' dj

Zangeres Taylor Swift heeft de rechtszaak gewonnen die ze was begonnen tegen voormalig radio-dj David Mueller. Een jury in Denver bepaalde dat zij inderdaad door hem onzedelijk is betast. De rechtbank ging daarin mee en veroordeelde Mueller tot het betalen van het symbolische bedrag van 1 dollar.

Mueller zou Swift vier jaar geleden in haar billen hebben geknepen tijdens een foto-sessie. Hij werd ontslagen nadat Swift en haar moeder het radiostation daarover hadden ingelicht.

Daarna klaagde de dj de zangeres aan omdat zij hem vals zou hebben beschuldigd. Hij eiste 3 miljoen dollar, maar die eis werd een paar dagen geleden door de rechtbank afgewezen. Swift was ondertussen met een tegenaanklacht gekomen, waarin ze Mueller beschuldigde van aanranding.