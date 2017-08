Doden bij aanslagen op VN in Mali

In de Malinese stad Timboektoe zijn zeker zeven doden gevallen bij een aanslag op een kantoor van de Verenigde Naties. Een groep mannen opende gistermiddag het vuur op het gebouw, dat dient als het lokale hoofdkwartier van de VN-vredesmissie Minusma.

Volgens de VN komen de slachtoffers allemaal uit Mali. Zes van hen werkten voor de VN-vredesmacht Minusma. Het zevende slachtoffer is een politieman. Er zijn ook zeven gewonden. Militairen hebben zes aanvallers doodgeschoten.

Gisteren was er ook een aanslag op een post van de VN in de plaats Douentza. Daarbij kwamen een Malinese militair en een lid van de vredesmissie om het leven. Over diens identiteit is niets bekend.

In Mali zijn ook Nederlandse militairen gelegerd. Zij opereren vooral vanuit de plaats Gao, al zijn er ook Nederlanders actief in Timboektoe. De Nederlandse bijdrage aan de Minusma-missie eindigt aan het einde van het jaar.