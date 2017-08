Kunststof Jezusbeelden als remedie tegen diefstal

Voor het kerkbestuur van de parochie Asselt (L) is de maat vol. Nadat alweer een bronzen Jezusbeeld met grof geweld van een wegkruis is gerukt, worden passende maatregelen getroffen. "We gaan ze vervangen door kunststof beelden", zegt Jan Hinzen, lid van het kerkbestuur.

De bronzen beelden zijn al een tijdje doelwit van dieven, hoogstwaarschijnlijk omdat er koper in zit (brons is een legering van koper en tin). Koper brengt op de zwarte markt veel geld op. Asselt heeft bovendien de pech dat het vlak bij de grens ligt. "Dieven zijn zo de grens over," zegt een ingewijde.

Niks meer heilig

Het kerkbestuur spreekt er bij 1Limburg schande van dat er in korte tijd zeker drie beelden zijn gestolen in Asselt en in het naastgelegen Swalmen. "Daar moet je niet te lang over nadenken. Voor die beelden moet je piƫteit hebben, maar blijkbaar is niks meer heilig," verzucht Hinzen. "Maar ja, wat kun je eraan doen? Je kunt er moeilijk camera's plaatsen of een hek omheen zetten. Dat gaat wel heel erg ver."

Hufterproof

Hinzen wil er alles aan doen om de beelden weer in oude luister te herstellen. Maar dan wel met, zoals hij het noemt: hufterproof kunststofbeelden. Hinzen heeft al een paar mallen gemaakt voor de kunststof Jezusbeelden. "Ik kijk nu of het mogelijk is dat de gemeente en de provincie een financiƫle bijdrage leveren. Wegkruisen met een Jezusbeeld horen immers bij het straatbeeld."