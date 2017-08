In Zutphen heeft brand gewoed in een bouwmarkt. De brandweer had zich teruggetrokken uit het gebouw, omdat er vuurwerk ligt opgeslagen. Kort voor 23.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat het vuurwerk in een beveiligde bunker ligt opgeslagen. Bij de brand is asbest vrijgekomen.

De bouwmarkt staat in de regio bekend als de plek om vuurwerk te kopen. De opslag zou geschikt zijn voor 10.000 kilo vuurwerk, maar er lag slechts 300 kilo.