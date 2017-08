Auto rijdt Franse pizzeria binnen, meisje van 13 omgekomen

In een dorp ten oosten van Parijs is een auto met opzet ingereden op een pizzeria. Een meisje van 13 is daarbij om het leven gekomen. Er zijn dertien gewonden, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Een jongetje van 3 verkeert in levensgevaar.

De auto reed rond 20.30 uur het terras op van de pizzeria in de plaats Sept-Sorts. De wagen kwam vlak voor de gevel tot stilstand.