Tankstation bij Duitse grens wil af van monumentenstatus

De eigenaren van het opvallende tankstationnetje in het Twentse Glanerbrug zijn helemaal niet blij met de aanwijzing van het gebouw tot Rijksmonument. Bij de Raad van State betoogden ze vandaag dat ze de aanwijzing zien als "aantasting van hun eigendom".

De eigenaren vrezen volgens RTV Oost dat het heel moeilijk wordt om een vergunning te krijgen als ze het tankstation willen verbouwen en moderniseren. Dat zou tot nieuwe financiƫle problemen kunnen leiden, terwijl tankstations in de grensregio het al moeilijk hebben door de goedkope Duitse benzine.

Doktersspreekkamer

Het tankstation is ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn (ook bekend van diergaarde Blijdorp in Rotterdam). Van Ravesteyn kreeg in 1958 de opdracht om de oude dokterswoning in Glanerbrug om te bouwen tot een Fina-benzinestation. In 1961 leverde hij het ontwerp voor het huidige gebouw, waarbij de oude spreekkamer van de dokter de 'loge' van de pompbediende werd.

Van Ravesteyn liet zich mede inspireren door de Amerikaanse tankstations uit die tijd. Dat is ook te zien aan de grote reclamezuil, die tegelijkertijd met het tankstation werd gebouwd en vooral gericht was op de Duitse automobilisten. Het tankstation ligt 250 meter van de Duitse grens.

Bussemaker

In november 2015 maakte minister Bussemaker bekend dat het gebouw, toen al gemeentelijk monument, ook rijksmonument zou worden. De eigenaren spanden daarop een bezwaarprocedure aan. De Raad van State doet naar verwachting over een paar weken uitspraak.