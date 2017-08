Duizenden mensen getuige van lostrekken Chinees containerschip

Op de Westerschelde is de bergingsoperatie van het Chinese vrachtschip dat daar vanochtend vastliep gelukt. Het schip werd rond 21.10 uur losgetrokken. Zeker elf sleep- en duwboten uit Nederland en Belgiƫ werden ingezet om het schip van 366 meter lengte in beweging te krijgen.

Duizenden mensen hebben zich op de oevers verzameld om niets te hoeven missen van de operatie om de CSCL Jupiter weer in dieper water te krijgen. Het schip wordt nu terug naar de haven van Antwerpen gesleept.

Noodbevel

Burgemeester Zoon van Reimerswaal heeft een noodbevel uitgevaardigd voor het gebied en er zijn verkeersmaatregelen getroffen. Er is een parkeerverbod in de directe omgeving en op een aantal wegen geldt eenrichtingsverkeer.

De lading van de CSCL Jupiter bestaat uit duizenden volle zeecontainers. Volgens de veiligheidsregio levert deze lading geen gevaar op voor de omgeving.

Het schip was op weg van Antwerpen naar Hamburg. Door een technisch mankement ging het in de Westerschelde in de buurt van Bath mis. Om wat voor technisch mankement het gaat is, niet bekendgemaakt.