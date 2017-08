Sneijder niet fit genoeg voor duel met Napoli

Wesley Sneijder ontbreekt woensdag bij OGC Nice in de play-offs van de Champions League. De middenvelder is nog niet wedstrijdfit voor het duel met Napoli.

Recordinternational Sneijder tekende recent voor een jaar bij de Franse club en moet zijn eerste minuten nog maken in het shirt van OGC Nice.

Trainer Lucien Favre heeft in totaal 21 spelers geselecteerd voor de eerste wedstrijd. Ook Mario Balotelli, die al enige tijd kampt met knieklachten, is er niet bij in Italiƫ.

OGC Nice schakelde in de vorige ronde Ajax uit en hoopt zich nu via Napoli te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.