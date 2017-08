Dijkhoff: uitgezette Armeense hoorde 'keer op keer' dat ze weg moest

Hij heeft vrijdag nog tegen het ministerie in Den Haag gezegd dat een gescheiden uitzetting onwenselijk is, maar benadrukt dat hij niet over de uitzetting gaat. Volgens Bolsius is de situatie het gevolg van het asielbeleid in Nederland, waarbij mensen soms jarenlang in beroep gaan tegen hun uitzetting. "Hoe langer mensen in de procedures zitten en kinderen naar school gaan, hoe dieper de emoties zijn als het tot een uitzetting komt."

Ook de burgemeester weet niet waar de kinderen Howick (12) en Lily (11) op dit moment zijn. Volgende week gaat hij langs bij de basisschool, om met de klasgenootjes te praten. Over de rol van hun moeder bij de uitzetting, wil hij weinig kwijt. "Het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben."

Bolsius hoopt dat de kinderen snel weer met hun moeder worden herenigd. "Het belangrijkste nu is, hoe ingewikkeld het ook zal zijn, dat moeder en kinderen zo snel mogelijk weer bij elkaar komen."