FC Twente heeft zich versterkt met de 31-jarige Michael Liendl. De Oostenrijkse middenvelder zette zijn handtekening onder een verbintenis van twee jaar.

Linkspoot Liendl was transfervrij na twee seizoenen in dienst van 1860 München. Daar maakte hij in 63 officiële duels twaalf treffers en verzorgde hij veertien assists.

De eenmalig international treedt bij FC Twente in de voetsporen van landgenoten Marc Janko en Marko Arnautovic.