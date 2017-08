Afmelding Federer bezorgt Nadal nummer 1-positie

Roger Federer heeft zich met een rugblessure afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. Daardoor mag Rafael Nadal zich vanaf volgende week de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. De huidige nummer een, Andy Murray, ontbreekt in Cincinnati eveneens op het appèl en wist daarom op voorhand dat hij zijn leidende positie zou kwijtraken.

Alleen Federer en Nadal kwamen in aanmerking om komende week de kroon van Murray over te nemen. Ongeacht het resultaat dat Nadal zal boeken in Cincinnati staat vast dat hij over een week de eerste plaats op de wereldranglijst bezet.

Vraagteken achter Federers US Open

Federer had zondag in de verloren finale in Montreal tegen Alexander Zverev al last van de kwetsuur. Tijdens die partij bewoog de Zwitser zich al enigszins moeizaam over de baan.

Door de blessure staat ook direct een vraagteken achter Federers deelname aan de US Open. Het vierde grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 28 augustus.

Terug op de troon

Nadal was op 6 juli 2014 voor het laatst de mondiale nummer een. De Spanjaard had deze positie al 141 weken in handen, verdeeld over drie periodes.