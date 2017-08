Rode Kruis bezorgt tonnen hulpgoederen in Jemen: 'Meer hulp nodig'

Het Rode Kruis zegt dat er meer hulp nodig is om de cholera-epidemie in Jemen in te dammen. De hulporganisatie bracht vandaag 86.000 kilo aan medische goederen en 264.000 kilo voedsel naar het land. Maar dat is niet genoeg, zegt de organisatie.

Ongeveer een half miljoen Jemenieten zijn besmet met de bacterie, die dodelijk kan zijn. Daarnaast zijn er grote tekorten aan voedsel, water en sanitaire voorzieningen. De ziekte verspreidt zich snel.

In Jemen woedt sinds 2015 een bloedige burgeroorlog. Houthi-rebellen slaagden erin om grote delen van het land te veroveren. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabi├ź voert bombardementen uit op Jemen met als doel om de regering weer in het zadel te helpen en de rebellen te verdrijven.

Verzwakt

"De inwoners van Jemen zijn al verzwakt door de grote tekorten aan voedsel. Daarnaast liggen de ziekenhuizen vol met gewonde militairen en chronisch zieke mensen", zei Peter Maurer, hoofd van het Internationale Rode Kruis bij een recent bezoek aan Jemen.

Zo'n drie weken geleden luidde het Rode Kruis ook al de noodklok. De verwachting is dat aan het einde van het jaar zo'n 600.000 mensen besmet zijn met cholera. Volgens het Rode Kruis is zo'n 40 procent van de geïnfecteerde mensen zeer ernstig ziek.