Modderstromen in Sierra Leone hebben mogelijk honderden slachtoffers gemaakt. Een helling op een heuvel in de hoofdstad Freetown is na een overvloedige regenbui gaan schuiven.

Veel huizen zijn onder de modder bedolven. Ooggetuigen spreken over vele tientallen doden.

Een ziekenhuis meldt dat er al 180 doden zijn geteld. Autoriteiten zeggen dat het te vroeg is om een inschatting te maken van het aantal slachtoffers.