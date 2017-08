Ziekenhuis Leeuwarden heeft last van update Pokémon Go

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft last van mensen die rondom het gebouw op zoek zijn naar Pokémon. De laatste weken zoeken gamers op allerlei plekken weer naar de virtuele monsters. Het ziekenhuis heeft de maker van het spel, Niantic, gevraagd de Pokémon en Pokéstops bij het ziekenhuis weg te halen.

Pokémon Go werd vorig jaar erg populair. Spelers kunnen op verschillende plekken virtuele wezentjes vangen met een smartphone. De populariteit van het spel nam na een tijdje flink af. Na een update een paar weken geleden, is het spel nieuw leven ingeblazen, schrijft Omrop Fryslân.

Ambulances

"We vinden het een prachtig spel, maar het ziekenhuisterrein is niet zo geschikt", zegt een woordvoerder van het MCL. Soms blokkeren spelers het looppad. Ook ambulances hebben last van de Pokémonspelers.

Het is nog niet bekend of Niantic gehoor geeft aan het verzoek van het ziekenhuis.