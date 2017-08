Scheepvaartverkeer Westerschelde gestremd na vastlopen schip

In de Westerschelde bij Bath is een groot containerschip vastgelopen aan de grond. Het scheepvaartverkeer is grotendeels stilgelegd. Binnenvaartschepen en pleziervaartuigen kunnen via een omweg wel doorvaren.

Het Chinese schip strandde vanmorgen rond 08.30 uur. Het was onderweg van Antwerpen naar Hamburg. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om de CSCL Jupiter; een containerschip van 366 meter lang.

Het lostrekken van het schip gaat op z'n vroegst vanavond pas lukken. Dat heeft volgens Rijkswaterstaat te maken met het afgaand tij. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met het schip als het water zich straks terugtrekt.