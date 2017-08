Doden bij aanval op restaurant in Burkina Faso

Gewapende mannen hebben in Burkina Faso een restaurant aangevallen. Volgens voorlopige cijfers zijn daarbij zeventien doden gevallen, zegt de Burkinese minister van communicatie. Onder hen zou een Turk zijn.

Het doelwit was een Turks restaurant in de hoofdstad Ouagadougou. De aanvallers, vermoedelijk islamitische extremisten, kwamen aanrijden in een terreinwagen en openden het vuur op gasten die op het terras zaten.

Veiligheidstroepen omsingelden het restaurant en sloten de omgeving af. Getuigen hoorden nog enige tijd schoten, maar of de aanvallers zijn gedood is onduidelijk.

al-Qaida

Burkina Faso is een buurland van Mali, waar veel islamitische extremisten actief zijn. In januari 2016 was er een grote aanslag op een restaurant en een hotel in Ouagadougou, waarbij dertig doden vielen onder wie een Nederlander.

Die aanslag was het werk van de regionale afdeling van al-Qaida. Sindsdien was het rustig in Burkina Faso.