IS-aanhanger steekt Turkse agent dood

In een politiebureau in Istanbul is een agent doodgestoken. De dader is waarschijnlijk een aanhanger van terreurbeweging Islamitische Staat.

Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu was de man op het politiebureau omdat hij was gearresteerd. De politie vermoedde dat hij een zelfmoordaanslag wilde plegen uit naam van IS.

Tijdens het verhoor haalde de man het mes tevoorschijn en viel hij een agent aan. Die stierf korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dader is direct na de aanval doodgeschoten door collega's van het slachtoffer.