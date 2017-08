'Komst Van Persie naar Feyenoord? Niet wenselijk...'

Het nieuwe eredivisieseizoen is onderweg. De rust en degelijkheid van Feyenoord, een missende schakel bij Ajax en de zelfzuchtigheid bij PSV. Kortom, de topclubs hebben nog het nodige werk te verzetten, zo klinkt het oordeel in Studio Voetbal.

Landskampioen Feyenoord sprankelde niet in het gewonnen duel met FC Twente (2-1), maar dat is volgens Kees Jansma geen probleem. "In het begin staat winnen voorop, daarna pas de schoonheid van het spel. Dat waardeer ik aan Feyenoord, zegt de presentator van Fox Sports.

Jansma kan zich bovendien tot nu toe goed vinden in het aan- en verkoopbeleid van de Rotterdammers. "Ik waardeer de rust en degelijkheid bij de club. Feyenoord raakt niet in paniek", zegt hij.