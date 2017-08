Neymar etaleert zijn klasse bij debuut voor PSG

Symbolischer had zijn debuut niet kunnen zijn. In het Franse arrondissement 222 in Guingamp, met de postcode 22200, maakte Neymar zijn officiële debuut bij Paris Saint-Germain. De Parijzenaars wonnen in Bretagne met 3-0.

De duurste voetballer aller tijden, prijskaartje 222 miljoen euro, droeg rugnummer tien en had met een doelpunt en een assist op Edinson Cavani een groot aandeel in de overwinning.

De treffer van de Uruguayaan viel na ruim een uur spelen en betekende de 2-0. Tien minuten eerder schoot Guingamp-verdediger Jordan Ikoko de bal in eigen doel. Neymar bepaalde de eindstand in de slotfase.

PSG boekte zo zijn tweede competitiezege en is nog zonder puntenverlies.